A Justiça dispensou as testemunhas no processo judicial envolvendo o 'milionário por um dia', que processou o banco Bradesco após receber R$ 131.870.227 por engano. O motorista Antônio Pereira do Nascimento pede direito de recompensa por ter devolvido o valor e danos morais devido à repercussão e desgastes que teria sofrido.\nMas, com a dispensa de oitiva de testemunhas, o que pode acontecer com o processo? A advogada Ana Carolina Vangelatos explicou ao g1 o que pode levar à dispensa de testemunhas e como essa medida impacta um processo judicial. Ela não está envolvida no caso e não faz parte da defesa de Antônio Pereira.\nSegundo a advogada, a ação indica que o juiz entendeu que as provas juntadas nos autos são suficientes para formar o próprio convencimento, tornando desnecessária a produção de prova oral. Ou seja, não há necessidade de ouvir testemunhas.