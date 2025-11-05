Vivemos em uma era de excesso: de informação, de estímulos, de tarefas… e também de cansaço mental, ansiedade, dificuldade de foco e depressão. Mas enquanto a maioria das soluções aponta para remédios ou terapia, um ponto decisivo continua sendo ignorado: a nutrição tem impacto direto e poderoso na saúde do cérebro.\n“Hoje já não é mais possível dissociar saúde mental de saúde metabólica e nutricional”, explica o nutrólogo Gustavo de Oliveira Lima. “O cérebro precisa de matéria-prima para funcionar bem e essa matéria-prima vem da alimentação.”\nA boa notícia? O que você come pode ajudar a reduzir sintomas de ansiedade, melhorar o humor, prevenir depressão e até turbinar o foco e a produtividade. A má notícia? O cardápio errado tem exatamente o efeito oposto.\nConheça o pizzaiolo goiano que representa o Brasil na Copa do Mundo da Pizza