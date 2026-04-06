Em um mercado competitivo, onde há não apenas lojas físicas, mas agora plataformas de e-commerce, marketplace em redes sociais, o foco não deve ser apenas em vender mais, mas em vender melhor. Como as barreiras geográficas caíram, a disputa agora está pela atenção do consumidor. Assim, a qualidade da venda é fundamental, e uma estratégia eficiente envolve muito mais do que simplesmente aumentar o volume de vendas.\nVeja como direcionar esforços de maneira inteligente e eficaz para maximizar resultados.\nVENDER MELHOR: A IMPORTÂNCIA DA QUALIDADE DA VENDA\nQuando falamos em “vender melhor”, estamos nos referindo a vender os produtos certos para as pessoas certas, no momento certo. Muitas vezes, as empresas se concentram em vender grandes volumes de um produto específico, mas isso pode levar a problemas, como excesso de estoque ou desatualização do produto. O objetivo deve ser um equilíbrio entre quantidade e qualidade.