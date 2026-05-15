Com quase 19 mil seguidores no Instagram, Luiza Cabral Dias misturava mensagens de fé e conselhos com a divulgação de sorteios e plataformas de apostas que, segundo a investigação, movimentaram mais de R$ 20 milhões em um ano. A influenciadora digital é alvo central da primeira etapa da Operação Tigre de Areia, da Polícia Civil do Tocantins. A ação busca acabar com um suposto esquema de exploração de jogos de azar e lavagem de dinheiro em Palmas.\nSegundo a decisão que autorizou ordens de busca e apreensão, entre outras medidas, em apenas um ano, o grupo movimentou mais de R$ 20 milhões. A polícia apreendeu três veículos e bloqueou três casas e sete lotes. A Justiça também suspendeu os perfis nas redes sociais usados para promover apostas e sorteios ilegais.\nA equipe de Lara Luiza Cabral foi procurada para comentar as investigações, mas não houve retorno até a última atualização desta reportagem. O g1 não conseguiu contato com a mãe da investigada, que também é investigada e teria movimentado R$ 9 milhões.