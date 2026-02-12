Fernando Abreu Miranda passou para o curso de medicina na Universidade Federal do Tocantins (UFT) após dividir horas entre estudos e trabalho na roça com seu pai. O estudante é morador de Itaporã, na região norte do Tocantins, e durante o ensino médio, percorria 20 km todos os dias para estudar em um colégio militar na cidade de Colinas do Tocantins.\n"Eu ficava sempre estudando nas horas vagas e tinha uma rotina bem organizada. Às vezes eu tinha que mudar alguma coisa, ir trabalhar e tinha que estudar de noite. Depois de um tempo, passei a estudar na parte da manhã e de noite também", disse.\nA rotina de estudos iniciou em dezembro de 2024 e seguiu até a data do Exame Nacional de Ensino Médio (Enem), em novembro de 2025.\nAlém das aulas na escola, Fernando passou a dedicar cerca de 4 a 5 horas diárias aos estudos e intensificou as aulas com a aproximação do Enem. Ele chegou a dedicar 10 horas de estudos diárias.