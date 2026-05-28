A idosa Iraci Borges dos Santos em registro antes da internação; família denuncia falha na prestação de serviço de saúde em hospital regional. (Arquivo pessoal/Iara Borges dos Santos)\nDescrita pela família como uma mulher alegre, acolhedora e apaixonada pelos momentos simples ao lado de quem amava, Iraci Borges dos Santos, de 78 anos, virou símbolo de dor e busca por justiça após morrer depois de uma transfusão sanguínea realizada no Hospital Regional de Augustinópolis, no Bico do Papagaio. O caso provocou comoção nas redes sociais e passou a ser investigado pela Polícia Civil.\nA filha da vítima, Yara Borges, de 38 anos, afirmou que a família cobra rapidez nas investigações e responsabilização pelo caso.\nQueremos justiça e celeridade na investigação, porque nossa perda é irreparável. A dor é imensurável, e o vazio que Iraci deixou jamais será preenchido. É uma dor que não existem palavras capazes de descrever. Hoje, nosso grito é por justiça”, declarou.