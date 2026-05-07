Simpática e brincalhona, foi assim que Diego Moreno Toledo descreveu a prima, Tayná Barbosa Nunes, de 20 anos, que morreu após cair de moto e ser atropelada na BR-153, no sul do estado. A jovem voltava para casa depois de participar de uma aula em Gurupi, cidade onde fazia um curso.\nEra uma pessoa muito simpática na cidade, brincalhona com todos e gostava muito de fazer essas aventuras de moto, indo pra cidades vizinhas”, contou Diego Moreno.\nO acidente aconteceu na madrugada desta terça-feira (5), por volta de 0h, em um trecho da rodovia entre Gurupi e Cariri do Tocantins. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a concessionária Ecovias do Araguaia, Tayná caiu da motocicleta e, em seguida, foi atropelada.\nSuspeito de homicídio em Palmas é preso após fugir cerca de 500 km até o Pará\nSaúde indígena no Tocantins entra na mira da PF por suspeita de fraudes e desvios