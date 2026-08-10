Selva Rios Sócrates Vasconcellos fotografada pelo marido, Luiz Mauro de Sousa Vasconcellos, com quem se casou em 1968 (Luiz Mauro de Sousa Vasconcellos)\nMuitos anos antes do termo "influencer" ser amplamente utilizado, uma jovem chamava a atenção por sua beleza e personalidade, na década de 1960, em Goiânia. Selva Rios Sócrates Vasconcellos, na época com 20 e poucos anos, chegou a se recusar a disputar o concurso de Miss Brasil, apesar dos esforços de diversas personalidades.\nFilha caçula de Selva, Sílvia Sócrates Vasconcellos, conhecida como Silvinha, atribui a admiração à beleza da mãe ao fato de ela ter sido "natural e genuína".\nEla nunca precisou de excessos, de maquiagem ou de estar produzida para chamar a atenção. Na verdade, com seu jeito tímido e discreto, ela jamais seria capaz de fazer algo para estar em evidência propositalmente", avalia.