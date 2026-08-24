Quem pretende disputar uma das 30 vagas, entre imediatas e de cadastro de reserva, para auditor fiscal em Rio Verde, no sudoeste goiano, deve ficar atento às exigências do edital divulgado pela prefeitura. A seleção é voltada a profissionais com ensino superior completo em Direito, Contabilidade, Administração ou Economia, com salário a partir de R$ 4,8 mil mais gratificações por produtividade e adicional de risco.\nConfira o edital do concurso público.\nAs inscrições ficarão abertas entre 25 de setembro e 22 de outubro, e devem ser realizadas exclusivamente no site da Universidade de Rio Verde (UniRV), organizadora do concurso.\nO valor da taxa de inscrição para o cargo é de R$ 290. Inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico) ou doadores de medula óssea cadastrados no Registro Brasileiro de Doadores de Medula Óssea (Redome) podem solicitar isenção do valor até o dia 5 de outubro.