Uma paineira de quase 90 anos está entre as 48 árvores apontadas em parecer técnico da Agência Municipal de Meio Ambiente (Amma) de Goiânia para serem extirpadas no Parque Lago das Rosas, no setor Oeste. A árvore foi acometida por uma praga que comprometeu suas raízes e está sob risco de queda. Segundo a presidente da agência, Zilma Peixoto, a instituição pretende buscar o Ministério Público do Estado de Goiás (MP-GO) para mediar o diálogo com moradores da região, que protestam contra a retirada das árvores.\nNo domingo (24), dezenas de moradores e frequentadores do parque promoveram uma manifestação contra o corte de árvores. A mobilização é uma resposta ao parecer técnico da agência. O serviço de corte, que começou a ser feito no meio da última semana, chegou a ser suspenso na sexta-feira (22) após pressão da população, até que um laudo independente seja apresentado.