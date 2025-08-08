Os atendimentos do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) em Goiânia tiveram um aumento de 26% no primeiro semestre deste ano. De janeiro a junho de 2024, foram realizados 23,3 mil atendimentos.\nNo mesmo período de 2025, o número cresceu para 29,6 mil. O aumento na quantidade de atendimentos é resultado do processo de reestruturação do serviço.\nNo momento, o Samu da capital conta com 23 ambulâncias, sendo que 17 estão em operação. A Prefeitura de Goiânia conseguiu junto ao Ministério da Saúde, via Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) Saúde, 14 novas ambulâncias.\nO recebimento dessas novas ambulâncias será anunciado pelo prefeito Sandro Mabel (UB) nesta sexta-feira (8), durante as comemorações do aniversário de 21 anos do Samu Goiânia. O sucateamento dos veículos e a quantidade reduzida de viaturas em circulação era o principal problema do Samu na capital.