Depois de dez anos, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) deve voltar a realizar atendimentos com motocicletas, as chamadas motolâncias. De acordo com a Prefeitura de Goiânia, a operação contará com pelo menos sete veículos.\nA previsão para retorno das motolâncias nos atendimentos de urgência na capital é para setembro, conforme apurado pela reportagem da TV Anhanguera. O anúncio oficial do retorno do serviço está previsto para ser feito nesta sexta-feira (28) pela administração municipal.\nO objetivo com a volta das motocicletas no Samu é agilizar o atendimento das ocorrências, reduzindo o tempo de chegada do socorro até a vítima, pois as motolâncias conseguem superar os obstáculos impostos pelo trânsito com mais facilidade. Geralmente, o atendimento é feito em duplas. Assim, os socorristas conseguem prestar os primeiros atendimentos ao paciente, estabilizando a vítima até que a ambulância chegue ao local, dando sequência aos procedimentos e levar, se necessário, o paciente até a unidade de saúde.