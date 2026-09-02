A Justiça pode ser acionada pela Prefeitura de Goiânia após a derrubada do veto ao projeto que cria um programa de proteção e autodefesa para mulheres em situação de violência. Apesar de questionar a previsão de auxílio do município para a aquisição de armas de fogo, o prefeito Sandro Mabel (UB) se mostrou favorável à parte da proposta que trata dos sprays de defesa pessoal.\nA gestão avalia recorrer à Justiça para suspender a aplicação dos trechos relacionados ao armamento e questionar sua validade por meio de uma ação direta de inconstitucionalidade (ADI).\nO projeto do vereador Major Vitor Hugo (PL) foi aprovado pelos vereadores em fevereiro e sancionado parcialmente por Mabel em março. No entanto, o prefeito barrou trechos que previam auxílio financeiro para a aquisição de meios de autodefesa, incluindo sprays e armas de fogo. Cinco meses depois, na última terça-feira (25), os vereadores derrubaram o veto, e o Paço passou a avaliar a judicialização dos dispositivos relacionados às armas de fogo.