Após o DAQUI mostrar que a Prefeitura de Goiânia prevê cortar árvores na reconfiguração da Alameda Contorno com a alça de acesso à BR-153, entre o Jardim Santo Antônio e o Conjunto Anhanguera, o prefeito Sandro Mabel afirmou ontem que não haverá extirpação de espécimes. Os cortes estão previstos na área do Jardim Botânico na proposta apresentada pela Secretaria Municipal de Engenharia de Trânsito (SET) para ampliação de uma rotatória no cruzamento da alameda com a Avenida A.\nA afirmação do prefeito foi feita em dois momentos, primeiro em um vídeo publicado no começo da manhã em seu perfil no Instagram e durante uma entrevista coletiva à imprensa poucas horas depois. Mabel também disse que não haverá nenhuma intervenção dentro do Jardim Botânico e que o projeto vai proporcionar uma “mudança ótima” para “desengarrafar” o trânsito naquela região. À tarde, a prefeitura encaminhou uma nota dizendo que a “intervenção não causará impacto ambiental na área do Jardim Botânico”.