A Companhia de Saneamento de Goiás S/A (Saneago), com o apoio do Instituto Goiano de Direito (IGD), está realizando um processo seletivo para a contratação de estagiários de pós-graduação. Os selecionados serão lotados na Procuradoria Jurídica da companhia. Ao todo, o certame oferece 15 vagas imediatas e 60 para formação de cadastro de reserva, no âmbito do Programa de Estágio de Pós-Graduação Jurídica da Saneago.\nDe acordo com o edital, o programa possui natureza acadêmica-profissional e não estabelece vínculo empregatício com a Saneago. Podem participar bacharéis em Direito matriculados em pós-graduação lato sensu jurídica presencial ministrada pelo IGD.\nPodem ingressar no programa os participantes dos cursos de pós-graduação prática em: Direito Imobiliário, Direito Empresarial, Advocacia Tributária, Direito do Trabalho e Processual do Trabalho, e Direito Civil e Processual Civil. A carga horária é de 20 horas semanais, com bolsa-auxílio de R$ 2.800,00 e auxílio-transporte de R$ 280,00. Os valores serão pagos pela Saneago diretamente ao estagiário até o quinto dia útil de cada mês.