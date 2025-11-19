-VÍDEO: Sanfoneiro emociona ao tocar músicas favoritas da avó durante enterro dela (1.3339053)\nO sanfoneiro Danilo Nascimento, de 39 anos, emocionou familiares e amigos ao tocar as músicas favoritas da avó durante o enterro dela no último domingo (16), em Goiânia. A homenagem, feita no Cemitério Jardim das Palmeiras, viralizou nas redes sociais e levou milhares de pessoas às lágrimas.\nDona de casa e aposentada, Aldahy Soares da Silva, de 87 anos, tinha mais de dez netos, mas Danilo afirma que a proximidade entre os dois era notável. Internada, inicialmente, ela recebeu alta, mas voltou a passar mal e foi levada ao hospital novamente, onde morreu após complicações de saúde decorrentes da idade.\nBaiana, mas morando em Goiás há décadas, ela era conhecida no Setor Fama e na região da Bernardo Saião pelo jeito alegre e festeiro.