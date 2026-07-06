Após uma conversa com colegas de trabalho sobre a importância de exames preventivos, o professor Reginaldo Rufino Marques, de 48 anos, decidiu fazer uma avaliação de rotina. Ele não sentia dor, não tinha dificuldades para urinar e levava uma rotina aparentemente normal.\nEntre os resultados, apareceu um pequeno sangramento na urina. “Nada que causasse preocupação naquele momento. A tomografia solicitada pela médica, porém, revelou uma alteração na bexiga e mudou completamente o rumo da história”, conta.\nAo analisar o exame, a profissional recomendou que ele procurasse um urologista com rapidez. Como não apresentava sintomas, Reginaldo preferiu adiar a consulta para depois das festas de fim de ano. Quando voltou a investigar o problema, dois meses depois, o cenário já era diferente. O que inicialmente parecia uma única lesão havia evoluído para cinco tumores. Poucos dias depois, ele passou por cirurgia para retirada das lesões e recebeu o diagnóstico de neoplasia maligna avançada de bexiga. Após passar por uma cirurgia realizada por via endoscópica, deu continuidade ao tratamento com sessões de quimioterapia.