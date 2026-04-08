A Santa Casa de Misericórdia que fica na Rua Campinas, na Vila Americano do Brasil, em Goiânia, está com inscrições abertas para 39 vagas e salários de até R$ 3,8 mil. Os cargos oferecem alimentação na empresa, convênio Sesc, vale transporte e programa de saúde mental.\nAs oportunidades contemplam as áreas de TI, manutenção, estoque, higienização, cozinha, segurança do trabalho, além das áreas da saúde e RH (veja todos os cargos abaixo). Os salários variam de R$ 1.783 R$ 3.817. O valor sobe por conta do adicional de insalubridade de R$ 324,20.\nOs candidatos precisam se atentar às datas de inscrição, pois cada cargo tem uma data específica. Algumas se encerram nesta quarta-feira (8) enquanto outras vão até 31 de maio. As inscrições podem ser realizadas no site da Santa Casa na aba "trabalhe conosco". Veja no site.