-VÍDEO (1.3414417)\nUm sargento do Exército, de 34 anos, foi preso suspeito de ameaçar e extorquir dinheiro de três garotas de programa, em Aparecida de Goiânia, na Região Metropolitana. Segundo a Polícia Militar de Goiás, as mulheres estavam em um suposto ponto, em via pública, quando o homem exigiu uma taxa de pagamento de R$ 60 de cada vítima. O suspeito passou por audiência de custódia nesta segunda-feira (25) e responderá em liberdade provisória pelos crimes (veja vídeo acima).\nEm nota, a defesa do suspeito, identificado pela polícia como Ian Krishna Baptista de Moura, informou à reportagem que as acusações não procedem. “A defesa do sargento vem a público reiterar que não procedem as acusações atribuídas ao militar, as quais serão devidamente esclarecidas e afastadas no curso do processo”. Em outra parte da nota, a defesa informa que o suspeito utilizava arma devido à sua função no Exército, mas que ela permaneceu na cintura, “sem que houvesse qualquer manuseio ou tentativa de utilização” (leia nota na íntegra ao final do texto).