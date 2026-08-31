Assim como os humanos, os cães e gatos também sofrem com as altas temperaturas e baixa umidade do ar. É nesse momento que os tutores de pets entram em ação, reforçando a hidratação, evitando a exposição ao sol e prestando atenção aos sinais de que os companheiros de quatro patas podem não estar se sentindo bem.\nNa creche e hotel para cachorros Ritinha’s House, em Aparecida de Goiânia, a procura pelas aulas de natação aumentam em períodos mais quentes, como o das últimas semanas. “Os ‘doguinhos’ amam a natação. Têm aqueles que não sabem nadar, então nós ensinamos. Somos cautelosos com a segurança e todos nadam de coletes salva-vidas e sempre com monitor acompanhando”, explica Juliana Moreira, 41 anos, proprietária do espaço.\nOs “aulunos”, como chamam carinhosamente os cachorros que frequentam a creche, recebem atenção especial nos dias de calor. “Nos dias em que a temperatura aumenta ainda mais, colocamos gelo na água e eles se divertem com isso, se refrescando e mordendo as pedras de gelo, além de oferecermos picolé canino de vez em quando”, conta.