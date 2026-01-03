A Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO) publicou um alerta nesta sexta-feira (2) sobre os riscos do uso de canetas emagrecedoras sem prescrição médica. Para o secretário adjunto da SES, Sérgio Vencio, que é endocrinologista, a automedicação representa um risco significativo. Para ele, entre os possíveis efeitos estão desidratação severa, agravamento de problemas gastrointestinais preexistentes e alterações da função hepática e sobrecarga cardíaca.\nMedicamentos feitos a partir do hormônio GLP-1, como o Ozempic, Wegovy e Mounjaro, se popularizaram no Brasil. De acordo com a Pesquisa Ipsos, divulgada em outubro de 2025, 58% dos brasileiros têm conhecimento sobre as canetas emagrecedoras, sendo que o percentual da média global é de 36%.\nEsse medicamento só deve ser utilizado com indicação médica, e em geral é destinado a pessoas com obesidade ou sobrepeso associado a comorbidades. Segundo o diretor técnico do Hospital Estadual de Itumbiara e cardiologista Agnaldo Rodrigues, o uso sem indicação e acompanhamento médico aumenta o risco de eventos adversos.