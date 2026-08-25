A Secretaria de Estado da Saúde (SES) regulamentou a oferta ao aborto legal para pessoas vítimas de violência sexual. O serviço passa a ser disponibilizado no Tocantins, por meio do Hospital e Maternidade Dona Regina Siqueira Campos, localizado em Palmas.\nO documento com as diretrizes e os fluxos assistenciais foi formalizado por meio da Portaria nº 372/2026, republicada com ajustes no Diário Oficial do Estado de sexta-feira (21).\nA lei engloba o direito da oferta do serviço às vítimas de violência sexual, incluindo os casos de estupro de vulnerável e pessoas com capacidade de gestar, tais como homens trans e pessoas não binárias.\nMutirão oferece atendimento gratuito de saúde para mulheres, em Goiânia\nSuspeito de atirar em grávida que perdeu bebê em Itumbiara se torna réu por tentativa de feminicídio e aborto provocado