O secretário e genro do prefeito de Itumbiara, no Sul de Goiás, atirou contra os filhos e se matou em seguida no condomínio onde morava na cidade, na madrugada desta quinta-feira (12). A Polícia Militar de Goiás (PMGO) confirmou o caso à TV Anhanguera.
Os meninos foram socorridos e encaminhados para o Hospital Estadual de Itumbiara, mas um deles não resistiu aos ferimentos. O outro passou por cirurgia e seu estado é considerado grave, segundo informações da TV Anhanguera.
O filho mais velho, de 12 anos, chegou a ser levado para o Hospital Municipal Modesto de Carvalho (HMMC), mas não sobreviveu. O mais novo está internado em estado gravíssimo no Hospital Estadual da cidade.