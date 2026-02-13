Thales Machado ao lado da esposa e filhos (Reprodução/Facebook Thales Machado)\nO secretário da prefeitura de Itumbiara que atirou contra os filhos e tirou a própria vida, na madrugada desta quinta-feira (12), era genro de Dione Araújo, prefeito do município localizado no sul do estado. Thales era casado com a empresária Sarah Tinoco Araújo, filha do prefeito.\nAntes do crime, ele deixou uma mensagem acompanhada de uma foto com os dois meninos. No texto, mencionava problemas no relacionamento com a esposa, pedia desculpas pelo ato e agradecia a familiares, de acordo com a TV Anhanguera.\nNa madrugada, Thales Machado havia publicado em rede social um vídeo dos filhos em uma aula de Judô com a seguinte legenda: "Que Deus abençoe sempre meus filhos. Papai ama muito".\nO filho mais velho, Miguel Araújo, de 12 anos, chegou a ser socorrido com vida, mas morreu no Hospital Municipal Modesto de Carvalho (HMMC). O filho mais novo, de 8 anos, permanece internado em estado grave na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Estadual São Marcos, em Itumbiara.