Foram exonerados, a pedido, oito secretários estaduais do primeiro escalão do governo do Tocantins. As saídas ocorrem antes da data-limite para que membros do Executivo, que pretendem concorrer às eleições, deixem os cargos de gestão.\nSegundo o Calendário Eleitoral, o prazo para desincompatibilização encerra-se no dia 4 de abril. As exonerações foram publicadas no Diário Oficial do Estado (DOE) desta quinta-feira (1ª).\nAlém disso, os novos substitutos que foram nomeados passam a ocupar as secretarias que ficaram vagas com as exonerações a partir desta quinta-feira (2).\nNa terça-feira (31), o comandante-geral da Polícia Militar do Tocantins, Márcio Antônio Barbosa de Mendonça, e o secretário extraordinário de Ações Governamentais, da Secretaria Executiva da Governadoria, Lázaro Botelho Martins também pediram exonerações dos cargos.