As seis pessoas que morreram em um acidente na rodovia TO-010, próximo a Bielândia, distrito de Filadélfia, no norte do Tocantins, na noite de domingo (16), voltavam de um passeio em um balneário. A informação foi confirmada pela secretária de saúde de Filadélfia, Aryanna Medeiros.\nTodas as vítimas moravam no distrito de Bielândia e, segundo a secretária, eram dois casais, e dois filhos de um deles. Todos estavam no mesmo carro.\nA batida entre o carro de passeio em que estavam as famílias e um caminhão-trator foi frontal. O motorista do caminhão foi encaminhado ao Hospital Regional de Araguaína, onde recebeu atendimento e teve alta médica durante a madrugada.\nNos bancos da frente viajavam Lourimar Martins da Silva, de 53 anos, e a esposa, Raimunda Martins da Silva, de 44. No banco traseiro, estavam Lucileia Pereira da Silva, de 40 anos, o marido dela, Raimundo Pereira da Luz, de 38, e os dois filhos do casal: Raymary, de 16, e Victor, de 8 anos. A secretária de saúde contou que as famílias passaram o dia juntas no balneário.