O Governo de Goiás abriu processo seletivo para apartamentos a custo zero em Aparecida de Goiânia, na Região Metropolitana de Goiânia. As inscrições começam no próximo dia 15 e seguem até dia 23 de janeiro e deverão ser feitas pelo site goias.gov.br/agehab, de forma totalmente gratuita (veja critérios de seleção).\nO programa estadual "Pra Ter Onde Morar" foi realizado por meio do Goiás Social, da Agência Goiana de Habitação (Agehab) e da Secretaria de Estado da Infraestrutura (Seinfra). A nova modalidade Apê a Custo Zero também contempla famílias em vulnerabilidade social e vai entregar 768 apartamentos, distribuídos em quatro diferentes empreendimentos da cidade.\nA Secretaria Municipal de Habitação de Aparecida de Goiânia vai oferecer um ponto de apoio presencial para pessoas com dificuldade de acesso à internet. As inscrições presenciais poderão ser feitas na Rua São Domingos, quadra 4, lote 4, Centro, de segunda a sexta (dias úteis), das 8h às 17h.