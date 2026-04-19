A lei veda que o capim dourado saia do Tocantins in natura (Walker Ribeiro/Governo do Tocantins)\nA retomada da Indicação Geográfica (IG) do capim dourado, selo que garante autenticidade e origem ao artesanato produzido no Jalapão, volta a ganhar força com a eleição da nova diretoria da Associação dos Artesãos em Capim Dourado da Região do Jalapão (Areja), que aconteceu neste sábado (18).\nA IG funciona como uma certificação que assegura que as peças são produzidas na região, seguindo práticas tradicionais. Sem esse reconhecimento, o artesanato local fica vulnerável a falsificações e ao uso indevido do nome “Jalapão” por produtores externos, prejudicando diretamente os artesãos.\nA reorganização da Areja pode destravar um processo iniciado em 2011, que ainda não saiu do papel devido a barreiras jurídicos e institucionais. A eleição traz também uma proposta inédita, ampliar a participação dos oito municípios da associação por meio de votação online, superando desafios logísticos históricos. Os municípios envolvidos são: