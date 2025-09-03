Uma notificação extrajudicial foi enviada pelo Consórcio Anhanguera Segurança à Secretaria Municipal de Engenharia de Trânsito (SET) de Goiânia, alertando sobre a possível suspensão total dos serviços de fiscalização eletrônica a partir do início da noite de sexta-feira (5). De acordo com o documento, a medida é uma resposta à inadimplência da pasta, que já ultrapassaria 130 dias.\nO documento aponta, sem citar valores, que a SET não pagou as medições de março a julho de 2025 referentes a um dos contratos. E de março e abril no caso de outro. O texto também argumenta que as medições “sequer foram analisadas”, configurando uma violação de prazos contratuais.\nPrefeitura inicia quinta tentativa de concluir Corredor T-7\nRetorno das bicicletas compartilhadas em Goiânia é adiado\nO consórcio destaca ainda que o Centro de Controle Operacional (CCO) foi inaugurado em março de 2025, com a presença do prefeito Sandro Mabel (UB) e, desde então, os sistemas de fiscalização eletrônica têm sido utilizados, gerando autuações e arrecadação para o município.