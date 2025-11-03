Um aviso de cor amarela que alerta para a possibilidade de chuvas intensas cobre quase todo o estado no início da primeira semande novembro. Apenas uma pequena parte da região leste do estado e o Bico do Papagaio não estão dentro da previsão de chuva.\nO alerta do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) começou a valer às 10h deste domingo (2) e segue até a manhã de segunda-feira (3). Conforme a previsão, deve cair entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, com ventos intensos de 40 a 60 km/h.\nSobe para 177 o número de cidades em alerta para tempestade em Goiás, aponta Cimehgo\n6 problemas sérios podem agravar situação da Marginal Botafogo\nCratera na Marginal Botafogo cresce durante obras\nO risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas é baixo, segundo o Inmet. Entretanto, a população deve seguir cuidados comuns durante tempestades e não se abrigar debaixo de árvores ou mesmo estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.