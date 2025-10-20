O início desta semana em Goiás deve ter chuvas isoladas, ventos fortes e possível queda de granizo, segundo o Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo). Em Goiânia, a previsão para esta segunda-feira (20) é de sol com pancadas de chuva e temperatura máxima de até 33°C. O alerta para tempestades abrange 50 municípios goianos (veja a lista completa ao final desta reportagem).\nO Cimehgo emitiu um alerta de tempestade para a região centro-norte do estado, onde o volume de chuva pode variar entre 20 e 50 milímetros (mm). O órgão recomenda atenção redobrada em áreas com risco de alagamento nas cidades.\nPara segunda (20) e terça-feira (21), a previsão é de pancadas de chuvas isoladas. No restante da semana, as chuvas devem ocorrer de forma irregular, e as temperaturas continuarão elevadas.