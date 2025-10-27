Ruínas das antigas instalações que abrigavam presos do regime semiaberto: novo prédio ainda é só projeto (Wesley Costa / O Popular)\nQuase oito anos após a rebelião que destruiu a estrutura da Colônia Agroindustrial do Regime Semiaberto do Complexo Prisional de Aparecida de Goiânia, o novo prédio ainda não saiu do papel. As más condições da antiga unidade, somadas à pandemia de Covid-19, levaram os apenados do regime semiaberto a cumprir pena sob monitoramento por tornozeleira eletrônica — situação que persiste até hoje.\nO Ministério Público de Goiás (MP-GO) já firmou dois termos de ajustamento de conduta (TACs) para tentar resolver a questão – o primeiro foi infrutífero. A Polícia Penal promete entregar o novo edifício em 2026.\nCidades goianas dão trabalho a quase 5 mil presos\n1º dia de operação aborda 40 pessoas com tornozeleira eletrônica em Goiânia