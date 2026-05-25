Permanece em mão dupla, nesta segunda-feira (25), o trânsito na Rua T-55 e na Avenida T-10, no Setor Bueno. Desde sábado (23), as vias passam por obras de fresagem (remoção do asfalto envelhecido) e recapeamento para a implantação do sistema binário, o que significa que as duas ruas paralelas passarão a ter sentidos únicos e opostos.\nSegundo a Secretaria Municipal de Engenharia de Trânsito (SET), os novos sentidos só começarão a funcionar após a conclusão das obras. A previsão da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana (Seinfra) é de que as intervenções sejam finalizadas ainda nesta segunda.\nNo sistema binário, a Avenida T-10 terá mão única no trecho entre as avenidas T-3 e 85, permitindo o tráfego apenas no sentido da Avenida 85. Já a Rua T-55 manterá o seu fluxo atual, saindo da Avenida 85 em direção à Avenida T-3. No trecho da T-10 após a Avenida T-3, no sentido Parque Vaca Brava, a circulação continuará em mão dupla. O motorista que sair da Avenida 85 não poderá mais acessar a T-10 para chegar ao Parque Vaca Brava, devendo utilizar a Rua T-55 como alternativa.