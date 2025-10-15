Os moradores de Palmas terão um canal direto de comunicação com a prefeitura por meio do WhatsApp. Pelo aplicativo, os palmenses poderão solicitar serviços para a Superintendência de Serviços Públicos de Zeladoria Urbana.\nPara registrar o pedido, os moradores devem encaminhar mensagens para o número (63) 3212-7426.\nConforme a prefeitura, as solicitações devem conter a localização dos locais onde os serviços precisam ser realizados, acompanhada de uma descrição das demandas, como limpeza, retirada de entulhos e manutenção de praças.\nPrefeitura de cidade no Entorno do DF abre concurso com mais de 270 vagas e salário de até R$ 4,8 mil\nEmpresas oferecem mais de 100 vagas de emprego na Grande Goiânia\nGoverno abre seleção com 150 vagas e salário de R$ 9,4 mil\nApós o envio, o morador receberá um comprovante de registro para confirmar a solicitação.