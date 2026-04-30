Um servidor público perdeu quase meio milhão em um "golpe do falso advogado", segundo o delegado Murillo Leal. O grupo suspeito do crime foi alvo de uma operação da Polícia Civil de Goiás no Ceará, na manhã desta quarta-feira (29). Ao todo, segundo a polícia, a operação “Falso Defensor” cumpre 29 mandados, entre prisões temporárias, buscas e apreensões, além de bloqueio e sequestro de bens avaliados em aproximadamente R$ 500 mil.\nComo os nomes dos investigados não foram divulgados, O JORNAL não conseguiu localizar a defesa até a última atualização desta reportagem.\nSegundo a polícia, as ordens judiciais são cumpridas em três cidades do Ceará: Fortaleza, Caucaia e Pacatuba. Nos endereços alvo da ação, os agentes executam 14 mandados de prisão temporária e 14 de busca e apreensão domiciliar.\nPoliciais visitaram endereços em Fortaleza, Caucaia e Pacatuba (Divulgação/Polícia Civil de Goiás)