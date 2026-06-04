O servidor público Ulisses Renato Dutra, de 47 anos, faleceu nesta quarta-feira (4), em Caldazinha, na região metropolitana de Goiânia, vítima de câncer. Motorista dedicado, Dutra era amplamente respeitado por seu profissionalismo e pelo bom relacionamento que mantinha com colegas e a comunidade local. Nas redes sociais, amigos e conhecidos prestaram homenagens, destacando o impacto positivo de sua trajetória e a lacuna que sua partida deixa na cidade.\nA filha de Ulisses, Anny Gabriela Dutra, de 20 anos, publicou em uma rede social que a última quarta-feira (3) foi o pior dia da sua vida. Segundo ela, o momento tem sido de muita dor para toda a família.\nSabe o que me conforta? Saber que meu pai não merecia sentir dor como estava sentindo, e mesmo com dores incontroláveis, ele queria fazer um tratamento e queria seguir em frente, porque é isso que meu pai me ensinou: nunca desistir, mesmo que haja 1% de chance', escreveu Anny.