Kayky Kevenn Vieira da Silva Nascimento tinha de 21 anos (Reprodução/g1 Tocantins)\nO jovem Kayky Kevenn Vieira da Silva Nascimento, de 21 anos, foi encontrado morto em uma Estação de Tratamento de Água (ETA) da Agência Tocantinense de Saneamento (ATS) em Sandolândia, na região sudoeste do Tocantins.\nSegundo a Polícia Militar, o caso foi registrado como morte a esclarecer e a suspeita é de que ele tenha sido atingido por uma descarga elétrica.\nA ATS lamentou a morte, em nota, e afirmou que "um laudo pericial técnico foi feito pela equipe de eletrotécnicos da agência e não foram encontradas evidências que apontassem a causa da morte como uma possível descarga elétrica" (veja a nota completa abaixo).\nKayky Kevenn era funcionário público da ATS e trabalhava no setor de produção. A PM informou que foi chamada na manhã deste domingo (16) e quando chegou ao local, encontrou a mãe e outros familiares da vítima, além de funcionários do órgão.