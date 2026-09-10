Um servidor público da Prefeitura de Porto Nacional é investigado suspeito de realizar o transporte de passageiros por aplicativo de transporte durante expediente. O Ministério Público do Tocantins (MPTO) recomendou que a prefeitura instaure um processo administrativo investigar e, se necessário, notifique o funcionário para a devolução dos valores indevidos.\nO caso começou a ser investigado após o MPTO recebeu uma denúncia de descumprimento de jornada de trabalho. O histórico de uma conta de aplicativo de transporte e as folhas de ponto do servidor foram examinadas e confrontadas.\nA investigação se baseou em registros de fevereiro de 2023 a maio de 2026. Segundo o MPTO, o resultado apontou um choque de horários em pelo menos 134 dias de trabalho. A suspeita é de que o servidor realizou pelo menos 561 viagens e 267 horas e 30 minutos de atividade privada realizada dentro da jornada de trabalho na prefeitura.