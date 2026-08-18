O portão da casa de um servidor público em Palmas foi recuperado pela Polícia Civil nesta terça-feira (18), após ser furtado. Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), o crime aconteceu logo após o morador sair para trabalhar.\nDe acordo com a polícia, o caso foi registrado no Setor Bela Vista, na capital. O portão estava instalado e chumbado no muro e, mesmo assim, foi furtado no último dia 13. Segundo a SSP, agentes da 5ª Delegacia de Polícia localizaram o item em uma área de mata. O dono foi notificado e recebeu o objeto de volta. Os suspeitos foram ouvidos e liberados.\nA polícia informou que, como não estavam mais em situação de flagrante, os suspeitos foram liberados para responder em liberdade.\nChácaras às margens do lago de Lajeado começam a ser demolidas após decisão da Justiça\nConcursos em cidades do TO encerram inscrições nesta semana; veja as datas