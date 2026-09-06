Uma jovem de 24 anos morreu e outras duas pessoas ficaram feridas após um acidente envolvendo um carro de passeio e um ônibus na TO-080, entre os municípios de Marianópolis do Tocantins e Caseara. Um homem de 50 anos e uma criança de 6 anos ficaram feridos.\nA mulher foi identificada como Sebastiana Alves Ribeiro. Após a confirmação da morte, a Prefeitura de Caseara divulgou uma nota de pesar informando que ela era servidora municipal. No comunicado, a administração municipal manifestou "profundo pesar" pelo falecimento da servidora e prestou solidariedade aos familiares e amigos.\n"Neste momento de dor e tristeza, expressamos nossas sinceras condolências aos familiares e amigos, desejando que Deus conforte os corações de todos e conceda força para enfrentar esta difícil perda", diz trecho da nota.