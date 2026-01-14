Servidores da Saúde de Goiânia, iniciaram nesta terça-feira (13) uma paralisação pelas condições estruturais deficitárias, falta de medicamentos e insumos, fechamento de unidades, insatisfação com os salários e atrasos nos pagamentos. A Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia (SMS) afirmou que, em razão da natureza essencial dos serviços, os atendimentos de urgência e emergência devem ser integralmente mantidos em todas as unidades.\nA presidente do Sindicato dos Trabalhadores do Sistema Único de Saúde de Goiás (Sindsaúde-GO), Néia Vieira, relata que problemas estruturais ocorrem em diversas unidades, inclusive naquelas reformadas, como a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Dr. Paulo Garcia, e nas novas, como a UPA Jardim América. Em setembro, a chuva registrada causou o desabamento do forro do teto de uma unidade de saúde no Setor Leste Universitário, em Goiânia. Outras unidades também sofrem com paredes com infiltração e mofo.