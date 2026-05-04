Unidade que atende crianças e adolescentes em situação de risco pessoal e social em Goiânia, o Complexo 24 Horas estaria passando por uma série de problemas, segundo trabalhadores do local. As reclamações incluem estrutura precária e inadequada às diferentes faixas etárias, déficit de profissionais, sobrecarga e desvio de função, ausência de atendimento técnico no período noturno, falhas na segurança e irregularidades na alimentação. Segundo eles, o cenário compromete o acolhimento e a qualidade do atendimento oferecido.\nAté 2024, a unidade funcionava no setor Leste Universitário. Após um incêndio no imóvel, passou a operar provisoriamente em um espaço cedido por uma igreja no setor Aeroporto. Servidores da Prefeitura de Goiânia relatam que o local atual apresenta más condições, que vão desde problemas estruturais até a falta de mobília. Em fevereiro deste ano, por exemplo, uma bebê de menos de 1 ano estava acomodada em um berço dentro do refeitório por falta de espaço adequado.