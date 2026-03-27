Na próxima quinta-feira (2), os servidores estaduais terão ponto facultativo, um dia antes do feriado da Paixão de Cristo, comemorado em 3 de abril. O anúncio feito pelo governo do Tocantins deve proporcionar quatro dias de folga para os funcionários públicos.\nA medida deve ser publicada no Diário Oficial desta sexta-feira (27). Segundo o Estado, a mudança no funcionamento não se aplica aos serviços essenciais, como saúde e segurança.\nO Estado não informou como ficarão as atividades nas escolas.\nFolga na capital\nA Prefeitura de Palmas também decretou ponto facultativo no dia 2 de abril. A medida foi publicada no Diário Oficial do dia 26 de março de 2026 e não se aplica aos serviços essenciais.\nSegundo o município, o decreto considera que a quinta-feira que antecede o feriado é "tradicionalmente reconhecida como de endoença".