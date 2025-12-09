Sete goianos estão na lista de foragidos mais procurados do Brasil, divulgada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP). A lista traz nomes considerados de alta periculosidade e, de acordo com o MJSP, visa divulgar, em âmbito nacional, os indivíduos cuja prisão é estratégica para o combate às organizações criminosas no país.\nDe acordo com a lista de procurados divulgada, Goiás tem quatro foragidos naturais de Goiânia, um natural de Pontalina e outro nascido em Inhumas. O oitavo nome é de um foragido natural de Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul, mas que cometeu crime em Goiânia.\nSuposto assassino em série que matou jovem a caminho do trabalho vai a júri popular, em Rio Verde\nSTF mantém prisão de Bolsonaro\nHomem preso em Goiás recebeu R$ 11,7 milhões no esquema do INSS\nO site do Ministério da Justiça e Segurança Pública tem a lista completa dos procurados em todo o território nacional, com foto, nome completo e apelido, além da separação por estado onde estão com mandado aberto.