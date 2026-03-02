Escorpiões podem se esconder em pontos comuns da casa, e identificar esses locais ajuda a reduzir o risco de acidentes. Sapatos podem virar abrigo para escorpiões, especialmente quando ficam guardados por muito tempo. A recomendação é sacudir e inspecionar o calçado antes de usar.\nRoupas deixadas no chão também servem de esconderijo, por oferecerem um local escuro e protegido. A orientação é recolher peças e sacudir roupas, toalhas e lençóis antes do uso.\nMóveis encostados na parede, como camas, berços e sofás, criam áreas de sombra e dificultam a limpeza. A medida indicada é desencostar esses itens das paredes para reduzir pontos de abrigo.\nGoiás já registra mais de 7 mil acidentes com animais peçonhentos neste ano\nMais de 7 mil incidentes com animais peçonhentos são registrados em Goiás; saiba o que fazer se for picado