A redação do Enem é um dos maiores desafios da prova e pode garantir a diferença na nota final. Mais do que escrever bem, é preciso interpretar, argumentar e propor intervenções.\nA redação não é apenas uma prova de escrita: é um espaço para mostrar pensamento crítico, posicionamento consciente, capacidade de argumentação sólida e domínio da estrutura do texto dissertativo-argumentativo, além de propor soluções para os desafios da sociedade.\n“Com sete passos aprofundados, o aluno está pronto para construir uma redação que não só atenda aos critérios da banca, mas que também seja autêntica, propositiva e impactante. E cada redação é uma oportunidade de transformar palavras em possibilidades”, pontua Amanda Bonuccelli Voivodic, gerente de Conteúdos do FTD Sistema de Ensino da FTD Educação e mestre em Geografia pela USP.