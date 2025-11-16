"Cristã e boa de cama" é o mantra de Kariely de Andrade, fisioterapeuta pélvica e sexóloga que transformou sua prática no consultório em conteúdo de educação sexual para mulheres religiosas nas redes sociais.\nEm suas postagens, ela busca desfazer tabus e fala, por exemplo, de dor na penetração, culpa e desejo e promete conectar práticas alinhadas aos dogmas do cristianismo à satisfação no casamento.\nAos 27 anos, casada há quatro, Kariely cresceu em lar evangélico e é membro da Assembleia de Deus. Antes de se especializar em saúde íntima, viveu por dois anos a dor na relação --quadro que identifica como vaginismo-- e decidiu se aprofundar na fisioterapia pélvica para atender outras mulheres com o mesmo problema. Em seguida, passou a falar de sexualidade de forma mais ampla.\nO atendimento virou base de uma comunidade que hoje soma mais de um milhão de seguidores, com público majoritariamente feminino e casado, mas também composto por noivos e noivas que buscam orientação para uma vida sexual "com princípios" e pessoas não religiosas que se identificam com o seu discurso e a forma como encara a sexualidade.