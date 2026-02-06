-VÍDEO (1.3371302)\nO influenciador tocantinense conhecido como Sheik Tocantinense reuniu uma multidão ao pagar combustível para motociclistas em um posto de Palmas. A ação, anunciada pelas redes sociais, foi realizada na noite desta quinta-feira (5).\nVídeos publicados no perfil do influenciador mostram um grupo de motociclistas aguardando abastecimento. A ação foi realizada para motoboys de Palmas e região, segundo vídeo publicado.\nGoverno de Minas Gerais viraliza com provocação a Goiás: 'é sabor pão de queijo'; vídeo\nMaquiadora fica com lábios gigantes após retirar preenchimento e viraliza ao rir da situação: 'Lindíssima'\nCriança faz 'operação' para esconder gato do pai durante viagem de 400 km e adotar animal; vídeo\nNas redes sociais, o influenciador se identifica como Alabá Mohammed Borjin. Com roupas tradicionais árabes, ele costuma publicar vídeos ostentando veículos, viagens e realizando ações em que distribui dinheiro nas ruas.