A Shopee anunciou a abertura das inscrições para a 5ª edição de seu Programa de Jovem Aprendiz em Goiânia, Aparecida de Goiânia, Hidrolândia, Rio Verde e Anápolis. A iniciativa oferece 500 vagas em todo o Brasil destinadas a jovens com idade entre 16 e 24 anos que buscam sua primeira experiência profissional ou desejam ingressar em um ambiente corporativo dinâmico e tecnológico.\nPara participar, os interessados devem estar cursando ou já ter concluído o Ensino Médio. O programa busca perfis proativos e comunicativos de 16 a 24 anos (para administrativo) ou 18 a 24 (para operação). As inscrições estão abertas até o dia 10 de abril no site oficial da empresa.\nAs oportunidades estão distribuídas em diversos estados, incluindo Goiás. O diferencial que a empresa pede é residir próximo a uma das unidades: Goiânia, Anápolis, Hidrolândia, Rio Verde e Aparecida de Goiânia.