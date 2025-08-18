Aruna fez uma nova cirurgia para fechamento de fístula e está se recuperando (Reprodução/Instagram Kiraz e Aruna)\nAruna Rodrigues, a siamesa que se separou da irmã Kiraz, segue internada no Hospital Estadual da Criança e do Adolescente (Hecad), em Goiânia e passou por uma cirurgia na última sexta-feira (15), segundo o pai.\nA Aruna fez uma nova cirurgia de fechamento de fístula na sexta e agora está se recuperando. Ela tinha cinco fístulas, porém uma com maior vazamento na região onde faltou pele para cobrir a cirurgia de separação”, contou Alessandro Rodrigues ao Daqui.\nAo Daqui, o Hecad informou que Aruna está internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) da unidade, possui estado geral grave e respira com ajuda de aparelhos (leia a nota na íntegra abaixo).\nGêmea que passou por cirurgia de separação em Goiânia está estável e com sedação mais baixa, diz médico